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Elazığlı Öğrenciler Uğurlandı

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Elazığlı Öğrenciler Uğurlandı
İçişleri Bakanlığının 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" çerçevesinde Elazığ'dan Manisa'ya gelerek 1-3 Kasım...

İçişleri Bakanlığının 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" çerçevesinde Elazığ'dan Manisa'ya gelerek 1-3 Kasım tarihleri arasında Manisa'nın tarihi, turistik, doğal güzelliklerini ziyaret eden 90 öğrenci ve beraberindeki görevliler, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından uğurlandılar.

Manisa Valiliği Proje Yürütme Kurulunca hazırlanan program kapsamında konuk öğrenciler, daha önce belirlenen ailelerin evlerinde konaklayarak ev sahibi ailelerin çocukları ile yakın arkadaşlıklar kurdular. Öğrenciler, 3 günlük Manisa ziyaretlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikaları gezerek üretimleri yerinde görme imkanı buldular. Salihli Sart Ören Yeri ve Salihli Artemis Tapınağı, Akhisar'da Klasik Otomobiller Müzesi, Akhisar Müzesi, Akhisar Keskinoğlu Ravika Köy Müzesi, Sultan Camii, Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi, Muradiye Camii, Manisa Müzesi, Ulu Camii ve Manisa Valiliğini ziyaret eden öğrenciler Manisa'dan güzel anılarla ayrıldılar. Manisa ziyaretlerinin son günü valilik önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından çeşitli hediyelerle uğurlanan öğrenciler Manisa'da kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti Vali Güvençer'e sarılarak ifade ettiler. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde Vali Güvençer ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli kafile sorumlusu Ali Ateş, Manisa tarafından yakın ilgi ile karşılanmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "İçişleri Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın birlikte organizesiyle Manisa'ya misafir olduk. 90 öğrenciyle birlikte geldik. Burada bize gösterilen ilgiden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz"dedi. "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Manisa, Elazığ'dan gruplar halinde gelecek bin 800 öğrenciyi ağırlayacak.

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