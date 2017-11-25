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Elazığspor - Boluspor Maçının Ardından

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Elazığspor - Boluspor Maçının Ardından
Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kazanma arzusunun telaşa neden olduğunu belirtirken, Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, üç haftada...

Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kazanma arzusunun telaşa neden olduğunu belirtirken, Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, üç haftada gol yemeden kazandıklarına dikkat çekti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Elazığspor sahasında ağırladığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki ekibin teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Kendi sahalarında ilk maçına çıktığını söyleyen Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Her şeyden önce ilk maçı sahamızda kazanmayı çok istiyorduk. Gerçekten inanmıştık. İnancımızı sahaya yansıtmamız gerekirdi. Mücadele olarak çok istememize rağmen müthiş bir telaş içindeydik. Çok telaşlı olduğumuz için olumlu şeyler yapamadık. Gol yollarında üretken olmamız gerekirken olamadık. İkinci yarı futbolcularıma "Çocuklar biz iyi takımız. İçeride hep maçlar kazanmışsınız, bu maçı da kazanırız" dedik. Gerçekten inancımızda zaaflık yoktu. Pas hatalarında müthiş bir eksiğimiz vardı. Bu da çok fazla kazanma arzusu bize telaş getirdi. Degajla gol yiyen bir takım hüviyetinde olmak bizi çok üzdü. Gol yiyen bir takım olmamalıyız. Mehmet'in dışarı atılışı bizi rahatsız etti. İkinci golü de yiyebilirdik, karambolden golde bulabilirdik. Ne olursa olsun mağlup ayrılmak bizi çok üzdü. İlk yarı bitene kadar daha az puan kaybederek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kalan maçları nasıl kurtarabiliriz düşünmek gerekir. Değiştirecek oyuncumuz yok, inşallah bunları ileri ki günlerde gideriz" dedi.

Boluspor Cephesi

Oyuncularını tebrik ederek konuşmasına başlayan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, "Geçen hafta da Elazığspor'un maçını izlemiştim. Gerçek kimliklerinin olmadığını düşünüyor, içeride daha farklı reaksiyon vereceklerini tahmin ediyorduk. İlk yarı her iki takım açısından da kontrollü geçti. Hem oyun, hem pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Golü bulunca istediğimiz pozisyonları rahat bulduk. Üç haftadır gol yemiyoruz bu çok önemli. Üst üste üç maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, camiaya hayırlı olsun. Çok daha iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.

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