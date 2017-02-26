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Elazığspor’da Bektaş’ın Kaderi Netleşiyor

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Elazığspor’da Bektaş’ın Kaderi Netleşiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın geleceği konuşulmaya başlandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın geleceği konuşulmaya başlandı.

Son 3 haftada 8 puan kaybeden Bordo-Beyazlı ekipte kulüp Başkanı Sedat Karataş, akşam saatlerinde Elazığ'a gelecek olan Teknik Direktör Bektaş ile görüşeceklerini belirtti. Bektaş ile yapılacak olan görüşmenin ardından Elazığspor Yönetimi, Sedat Karataş Başkanlığı'nda bir araya gelecek. Takımının son durumunun görüşüleceği toplantıda, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yola devam edilip, edilmeyeceği de netlik kazanacak.

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