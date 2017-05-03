Elazığsspor - Gaziantep Bşb Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Elazığspor, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Elazığspor, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kendi evlerinde kazanmaları gereken bir maç olduğunu ve bir puana üzüldüklerini belirterek, "Kazanmak için gereken mücadeleyi gösterdik. Gerekli pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik. Sakatlıklardan dolayı mecburi değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Sosyal medya dolaşan şeylere biz bugün çanak tutmadık. Benim futbolcu grubum bugüne kadar namusu, şerefi ile gelen bir gruptur. Hiçbir zaman karakterinden ödünç verecek bir grup değildir. Biz bunlara çanakta tutmayız, kulakta asmayız. Biz çıkıp gerekli mücadelemizi verdik ama olmadı. O üç puanı alsak matematiksel olarak da kurtulmuş olacaktık. Rakibimiz de buraya kazanmak için geldi. Şiddetle puana ihtiyacı vardı. Puan farkını da korumuş olduk. Haftaya Altınordu maçı. Haftaya bitirmeyi düşünüyoruz. Biz hep aynı mücadelemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kulübün sıkıntılar yaşadığı kaydeden Bektaş, "Kulübümüzün, yönetimimizin artık tıkandığı bir döneme giriyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Şehirdeki önde gelen büyüklerimize sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben oyuncularımı tekrar kutluyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor cephesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise kendileri adına zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti. Kaplar, "Özellikle küme düşen takım hüviyetindeyiz, bunu kabul ediyoruz. Buradan kurtulmak için iyi mücadele etmemiz gerekirdi. Almış olduğumuz puan bizim işimize önümüzdeki haftalarda çok yarayacak. Buradan üç puanla ayrılmış olsaydık çok çok büyük avantajımız olacaktı. Ne olursa olsun geride kalan üç maça iyi hazırlanıp kümede kalacağız. Beni en çok sevindiren dört maçtan beri iyi oynuyoruz, gol yemiyoruz. Oyun olarak da belli bir noktaya geldik. Ofansif yönde pozisyonlar bulamadık. Gol atamadığın zaman en iyi sonuç bu oluyor. Oyuncularımı kutluyorum. Bu 1 puanının faydası olacağını düşünüyorum. Elazığspor'u tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.