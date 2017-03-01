Elaziz Belediyespor, Play-off Şansını Sürdürmek İstiyor

3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor'da yeni göreve gelen Teknik Direktör Hacı Arif Turgut, takımlarının plaf-off'u yakalama hedeflerinin olduğunu...

3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor'da yeni göreve gelen Teknik Direktör Hacı Arif Turgut, takımlarının plaf-off'u yakalama hedeflerinin olduğunu ve bu hafta alacakları galibiyetle bu şansı sürdürmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve kan değişikliğine giderek takımın başına Elazığspor'un efsane kaptanlarından Hacı Arif Turgut'u getiren Elaziz Belediyespor'da, genç teknik adam açıklamalarda bulundu.

Kaliteli ve karakterli bir takıma geldiğini belirten Elaziz Belediyspor Teknik Direktörü Hacı Arif Turgut, "Dışarıdan bize söylenen görüntü buydu. Bir hedefimiz var. Biraz uzaklaşmış görünse bile play-off'u yakalama hedefimiz var. Bunun için mücadele edeceğiz. Başaracak güçte bir takımımız var. Arkadaşlığı, birlikteliği sahaya yansıtırsak bundan sonraki maçlarda istediğimiz hedefe varırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'u da değerlendiren kırmızı-lacivertli ekibin Teknik Sorumlusu Turgut, "Ligde artık bütün maçlar zor. Bütün takımlar artık belli hedefler koymuşlar ve ona yönelik çalışıyorlar, ona yönelik istekleri var. Maçı en çok isteyen kazanır. Muğlaspor maçını kazanmak istiyoruz. İçeride oynuyoruz ve iyi bir başlangıç olsun istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah kazanırız" dedi.