  • BIST 88.838
  • Altın 145,304
  • Dolar 3,6303
  • Euro 3,8257
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Elaziz Belediyespor, Play-off Şansını Sürdürmek İstiyor

» »
Elaziz Belediyespor, Play-off Şansını Sürdürmek İstiyor
3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor'da yeni göreve gelen Teknik Direktör Hacı Arif Turgut, takımlarının plaf-off'u yakalama hedeflerinin olduğunu...

3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor'da yeni göreve gelen Teknik Direktör Hacı Arif Turgut, takımlarının plaf-off'u yakalama hedeflerinin olduğunu ve bu hafta alacakları galibiyetle bu şansı sürdürmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve kan değişikliğine giderek takımın başına Elazığspor'un efsane kaptanlarından Hacı Arif Turgut'u getiren Elaziz Belediyespor'da, genç teknik adam açıklamalarda bulundu.

Kaliteli ve karakterli bir takıma geldiğini belirten Elaziz Belediyspor Teknik Direktörü Hacı Arif Turgut, "Dışarıdan bize söylenen görüntü buydu. Bir hedefimiz var. Biraz uzaklaşmış görünse bile play-off'u yakalama hedefimiz var. Bunun için mücadele edeceğiz. Başaracak güçte bir takımımız var. Arkadaşlığı, birlikteliği sahaya yansıtırsak bundan sonraki maçlarda istediğimiz hedefe varırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'u da değerlendiren kırmızı-lacivertli ekibin Teknik Sorumlusu Turgut, "Ligde artık bütün maçlar zor. Bütün takımlar artık belli hedefler koymuşlar ve ona yönelik çalışıyorlar, ona yönelik istekleri var. Maçı en çok isteyen kazanır. Muğlaspor maçını kazanmak istiyoruz. İçeride oynuyoruz ve iyi bir başlangıç olsun istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah kazanırız" dedi.

Elaziz Belediyespor, Play-off Şansını Sürdürmek İstiyor

Elaziz Belediyespor, Play-off Şansını Sürdürmek İstiyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalyaspor, Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürdü01 Mart 2017 Çarşamba 11:43
  • Erhan Karacaoğlan: "Kasımpaşa Maçı, Fenerbahçe’den Daha Önemli"01 Mart 2017 Çarşamba 11:38
  • Fikret Orman: "Üçüncü Yıldızı Göğsümüze Takacağız"01 Mart 2017 Çarşamba 11:33
  • Fenerbahçe, Unıcs Kazan Deplasmanında01 Mart 2017 Çarşamba 11:28
  • Aziz Yıldırım: "Erken Seçim Olmayacak"01 Mart 2017 Çarşamba 11:23
  • Musa Nizam: "Bursaspor Maçını Kazanmak İstiyoruz"01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Demirören’den Begiter’e Geçmiş Olsun Ziyareti01 Mart 2017 Çarşamba 10:53
  • Galatasaray Odeabank, Real Madrid’i Ağırlıyor01 Mart 2017 Çarşamba 10:38
  • Giresunspor’dan Taraftara Çağrı01 Mart 2017 Çarşamba 10:33
  • Beşiktaş Yönetiminden Quality Of Magazine’e Çok Özel Pozlar01 Mart 2017 Çarşamba 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti