  • BIST 102.394
  • Altın 164,674
  • Dolar 3,9555
  • Euro 4,6858
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Elaziz Belediyespor’da 2 Futbolcu İle Yollar Ayrıldı

» »
Elaziz Belediyespor’da 2 Futbolcu İle Yollar Ayrıldı
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor, iki futbolcuyla yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor, iki futbolcuyla yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, orta saha oyuncusu Adnan Kızılgöz ve savunmada görev yapan Onur Anıl ile yollarını ayırdı.

Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada;"Profesyonel futbol takımımız, futbolcular Adnan Kızılgöz ve Onur Anıl ile yollarını ayırmıştır. İki futbolcuya da kulübümüze verdikleri emeklerden ötürü teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Adnan Kızılgöz bu sezon Elaziz Belediyespor formasıyla 11 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, 1 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma şansı buldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A. Alanyaspor’da Hazırlıklar Tamam29 Kasım 2017 Çarşamba 12:33
  • Agü Spor Kulübünden Hakem Hataları İle İlgili Açıklama29 Kasım 2017 Çarşamba 12:28
  • U-18 Basketbol Liginde Melikgazi Fırtınası Esiyor29 Kasım 2017 Çarşamba 12:08
  • Derbide Gomis - Cenk Tosun Düellosu29 Kasım 2017 Çarşamba 12:08
  • Beşiktaş’ta Derbi Hazırlıkları Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 12:03
  • Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvasında Çeyrek Finalistler Belli Oldu29 Kasım 2017 Çarşamba 11:48
  • Derince İmam Hatip Lisesi’ne Kapalı Spor Salonu29 Kasım 2017 Çarşamba 10:58
  • Anadolu Efes Evinde İlk Peşinde29 Kasım 2017 Çarşamba 10:48
  • Fenerbahçe Doğuş, Baskonia Deplasmanında29 Kasım 2017 Çarşamba 10:43
  • Yeni Esnaf Spor Kulübü’ndan Başkan Çetindoğan’a Ziyaret29 Kasım 2017 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti