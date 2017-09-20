"Elden Dile Dilden Gönüle" Projesinde Sertifikalar Verildi

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleri ile başlattığı işitme engelli vatandaşların daha iyi...

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleri ile başlattığı işitme engelli vatandaşların daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için "Elden Dile Dilden Gönüle" projesi kapsamındaki eğitimine katılan Merkez ve İlçe Aile Sağlığı Hekimliklerinde görevli 72 aile sağlığı elemanı, düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Törene; Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, protokol üyeleri, Merkez ve İlçe Toplum Sağlığı Başkanlarının yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Fatih Akca, "Zonguldak Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli "Elden Dile Dilden Gönüle" projemizin yaklaşık yirmi gün süren eğitimi sona erdi. Yaptığımız çalışmalarda ilimiz genelinde 3 bin işitme engelli vatandaş olduğunu tespit ettik. Ar-Ge projesini sunduk ve projemiz kabul gördü. Bu aşamada gönüllülük esası vardı, 72 sağlık personeli eğitim almak için gönüllü oldular. Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde işitme engelli halkımız rahatlıkla hizmet alabilecek. Bizim bu çalışmalarımıza büyük destek veren başta Sayın Valimize, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na, Halk Sağlığı Müdür Yardımcımıza, Şube Müdürlerimize, Ar-Ge Şubesinin yanı sıra tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi de yaptığı konuşmada, "Hemen hemen her gün yönetimimiz ve hükümetimiz birçok alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımız içinde çok yol ve mesafe aldık. Aldığımız bu mesafe gurur vericidir. Başta bu projenin yapımında büyük emeği geçen Halk Sağlığı Müdürlüğümüze, BAKKA yöneticilerine ve işaret dili eğitimine katılan tüm sağlık personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra proje kapsamında hazırlanan sinevizyon sunumunda işitme engelli Damla-Turgay Fidanboy'un çiftinin dört aylık kız bebeği Bensu'nun da rol aldığı altı dakikalık kısa filmi başarıyla tamamlayan aileye, Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi ve daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öte yandan program sonrasında eğitime katılan 72 sağlık personeline, törene katılan protokol ekibi tarafından başarı sertifikaları verildi.