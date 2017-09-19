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Elektrik Akımına Kapılan Adam Öldü

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Elektrik Akımına Kapılan Adam Öldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin balkonundan profil çekmek isteyen bir adam, demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin balkonundan profil çekmek isteyen bir adam, demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Mahallesi 3039 Sokak'ta bulunan Martı Apartmanı 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erhan Aksoy (55) evinin balkonundan profil çekerken demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören Aksoy'un yakınları durumu derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Aksoy'u kurtaramadı. Erkan Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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