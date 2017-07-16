Elektrik Çarpan Teknisyen Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çalışırken elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çalışırken elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Olay, bugün 14.00 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Kapalı olan AVM'nin depo kısmına giden çalışanlar yerde hareketsiz yatan Köksal Yıldırım'ı (37) fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Elektrik hatlarına bakım yapan Köksal Yıldırım'ın akıma kapıldığı tahmin ediliyor. Yıldırım'ın nişanlı olduğu ve 1.5 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.