Elektrik Direği Faciayı Önledi

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir araca ardından da kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarparak güçlükle...

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir araca ardından da kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarparak güçlükle durabildi. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 BV 778 plakalı otomobil, Malatya'nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak önce cadde üzerinde park halindeki 34 AN 8915 plakalı hafif ticari araca ardından da kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarparak güçlükle durabildi. Kazaya karışan araçların yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durması vatandaşların yoğun olarak yürüdüğü kaldırımda olası bir faciayı önlerken, kaza sonrası büyük hasar oluşan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden çekildi.

Yaralananın olmadığı kazada, sürücüler kendi aralarında anlaştı.