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Elektrik Kontağından Çıkan Yangın İş Yerini Kül Etti

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Elektrik Kontağından Çıkan Yangın İş Yerini Kül Etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir M. Fevzi Şıhanlıoğlu Caddesi'nde bulunan bir AVM'de sabah 05.00 sıralarında yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşların haber etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle AVM'de maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

AVM sahibi Bilal Özcengiz, yangın nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Özcengiz, "Saat 05.00 sıralarında bana yangın haberi geldi. İş yerine yetişince itfaiyeler benden önce gelmişlerdi. İtfaiye ve polisin yaptıkları incelemenin ardından yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklandığını söylediler. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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