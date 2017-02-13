  • BIST 88.144
  • Altın 145,905
  • Dolar 3,6857
  • Euro 3,9214
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı

» »
Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyaretlere devam ediyor.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyaretlere devam ediyor. Vali Güvençer, Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yüküm ve yönetimini ziyaret ederek, elektrikçilerin Manisa'da yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yüküm ve yönetimini ziyaret etti. Vali Güvençer, elektrik teknisyenlerinin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, sorunları yetkili kurum ve kuruluşlara ileteceklerini kaydetti.

Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yüküm ise Vali Güvençer'in görevi başladığı günden beri odaya hep destek verdiğini ifade ederek, esnafa sahip çıkmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Yüküm, "Hayata geçirdiğimiz projeleri, sıkıntılarımızı Valimize anlatma imkanı bulduk. Yardımcı olma konusunda bize her türlü kapıyı açabileceğini söyledi. Meslektaşlarımızın en büyük sorun Gediz A.Ş.'dır. Bunun yanı sıra kayıp kaçak konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda korsanla mücadele etmek için oda olarak mücadelemizi sürdürüyoruz ve kurum ve kuruluşları, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıp kaçak konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Yüküm, ziyaretin anısına Vali Güvençer'e oda ajandası ve kalem hediye etti.

Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı

Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı

Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzellik Salonlarında Epilasyona "Evet"13 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Melen Havzasının Özel Hükümleri Belirleniyor13 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Sivas’ta Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Somalı Sıla Avrupa 3.’sü Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Yarışmasında Birinci Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Bilecik’in 38 Yıllık Emektar Okulunun Yıkım Çalışmaları Başladı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Adıyamanlı Şairin Şiirleri Antoloji Kitabında Yer Aldı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Cami Duvarında Bulunan Kuş Evi Büyük İlgi Görüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Turnuvası İskenderun’da13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti