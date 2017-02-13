Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyaretlere devam ediyor.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ve kuruluşlara iadeyi ziyaretlere devam ediyor. Vali Güvençer, Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yüküm ve yönetimini ziyaret ederek, elektrikçilerin Manisa'da yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yüküm ve yönetimini ziyaret etti. Vali Güvençer, elektrik teknisyenlerinin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, sorunları yetkili kurum ve kuruluşlara ileteceklerini kaydetti.

Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yüküm ise Vali Güvençer'in görevi başladığı günden beri odaya hep destek verdiğini ifade ederek, esnafa sahip çıkmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Yüküm, "Hayata geçirdiğimiz projeleri, sıkıntılarımızı Valimize anlatma imkanı bulduk. Yardımcı olma konusunda bize her türlü kapıyı açabileceğini söyledi. Meslektaşlarımızın en büyük sorun Gediz A.Ş.'dır. Bunun yanı sıra kayıp kaçak konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda korsanla mücadele etmek için oda olarak mücadelemizi sürdürüyoruz ve kurum ve kuruluşları, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıp kaçak konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Yüküm, ziyaretin anısına Vali Güvençer'e oda ajandası ve kalem hediye etti.