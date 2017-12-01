Elektrik üretimi gazına yüzde 8 zam!

Doğalgazdan elektrik üreten santrallere verilen doğalgazın fiyatlarında yüzde 8 artış yapıldı.

BOTAŞ, doğalgaz çevrim santrallerine vereceği doğalgazda kısıntıya gitmesinin ardından, bu tesislere uygulanan fiyat tarifesini de yükseltti. Buna göre, elektrik üretimi amaçlı doğalgaz fiyatları yüzde 8 zamlandı. Söz konusu doğalgazın Sm3 fiyatı 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren 0.763615 TL’ye yükseltildi. Yeni uygulamanın, üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektrik piyasasındaki fiyatlara da yansıması bekleniyor.