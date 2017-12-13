Elektrikli battaniye ölüm getirdi

Giresun’da elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

Giresun merkeze bağlı Teyyaredüzü Mahallesi Sunta Sokak'ta meydana gelen yangında, iddiaya göre, 80 yaşındaki Sevim Seyhan'a ait evdeki elektrikli battaniyede oluşan elektrik kaçağı sonrası priz alev aldı. Prizin patlama sesini duyan yaşlı kadının damadı ve kızı odaya girerek Seyhan'ı ya nan odadan dışarı çıkardılar.

Olayın ardından evin bulunduğu mahalleye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı şekilde olan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi ve solunumu duran Seyhan yapılan müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Seyhan’ın kızı ve damadının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İHA / GİRESU