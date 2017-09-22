Elektrikli Bisikletler İçin Yol Yapılıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılmasında yeni bir model olan "Remourban-Akıllı Şehir Projesi" kapsamında "Elektrikli...

Tepebaşı Belediyesi'nin Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılmasında yeni bir model olan "Remourban-Akıllı Şehir Projesi" kapsamında "Elektrikli Bisiklet Sistemi" için hazırlıklar sürüyor.

30 adet elektrikli bisiklet, 3 adet akıllı bisiklet terminali ve 45 adet akıllı bisiklet parkının yılsonunda Eskişehir halkının hizmetine sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda 6.8 kilometrelik elektrikli bisiklet güzergahının hazırlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Tepebaşı Belediyesi Aşağısöğütönü Yaşam Köyü ile Anadolu Üniversitesi'nin Cuma Kapısı arasında devam eden çalışmaların tamamlanması için mesaisine aralıksız biçimde devam ediyor. Akıllı ulaşım sistemlerinin bir parçası olan akıllı bisikletler için 6.8 kilometrelik bisiklet yolu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi işbirliği ile alınan ortak kararlar çerçevesinde tamamlanacak. Güzergah üzerinde farklı noktalarda kurulacak olan enerjisini güneşten alan şarj istasyonları ile bisikletlerin enerji ihtiyaçları da karşılanmış olacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kullanıma açılacak elektrikli bisikletlere karşı sürücüleri duyarlı olmaya davet etti. Başkan Ataç, "Hizmete açılacak elektrikli bisiklet yolumuz Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı'ndan, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü'müze kadar devam ediyor. 6.8 kilometre uzunluğundaki yol okullar, spor salonları gibi araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden de geçiyor. Bu sebepten dolayı araç sürücülerimizin bisikletli vatandaşlar konusunda dikkatli olması gerekiyor. Eminim Eskişehirli sürücüler gereken hassasiyeti gösterecektir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu önemli, çevre dostu projenin hayata geçeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Renklendirme çalışmalarının yanı sıra özel işaretlendirmelerin de yapılacağı güzergah, Eskişehir'deki ilk kesintisiz biçimde devam eden bisiklet yolu olacak.