Elektrikli Otobüslerin Rengini İçin Oylamada Kırmızı Seçildi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevre dostu yatırımlarından biri olan toplu ulaşımda kullanılacak olan elektrikli otobüslerin renginin belirlenmesi için...

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevre dostu yatırımlarından biri olan toplu ulaşımda kullanılacak olan elektrikli otobüslerin renginin belirlenmesi için yapılan anket çalışması sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı yatırımları ve projeleri ile adından söz ettirmeye devam ederken, yaptığı hizmet yatırımlarını da geleceğe taşımaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin ardından bir büyük çevre yatırımına daha imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci yatırımları arasında yer alan şehir içi toplu ulaşımda kullanacak olan elektrikli otobüslerin rengini belirlemek için yaptığı anket çalışması sona erdi. Kasım ayında başlayan ve www.manisa.bel.tr adresinde yer alan ankete katılarak vatandaşlar beğendikleri otobüs rengini seçmek için oy verdi. 2018 yılında şehir içindeki toplu ulaşımda kullanılacak olan elektrikli otobüslerin renginin belirlenmesi için başlatılan ankette 21 bin 59 kişi oy kullandı. Kırmızı, Mavi, Yeşil ve Sarı renklerin arasından seçim yapan vatandaşlar kullanılan oyların yüzde 32,62'sini kırmızıdan yana kullanarak seçimini yaptı. 2018 yılında toplu ulaşımda kullanılacak olan elektrikli otobüsler kırmızı rengiyle vatandaşların ulaşımlarını sağlayacak.

Manisalıların rengini belirlemesiyle birlikte önümüzdeki yıldan itibaren hizmete başlaması planlanan elektrikli otobüsler OSB işçilerine de hizmet verecek. İlk etapta üç bin işçiyi OSB'ye taşımayı planlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yaşanan servis yoğunluğunun da önüne geçmeyi planlıyor. Öte yandan ankette diğer oy oranları da şöyle sıralandı: Yeşil: Yüzde 32,49 (20979), Sarı: Yüzde 32,37 (20901), Mavi: Yüzde 2,52 (1624) Anket sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesince trafiğe dahil edilecek olan 18 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin kırmızı olacağı belirtildi.