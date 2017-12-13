Elektrikli Şofben Yangın Çıkarttı

Edremit ilçesindeki bir evin banyosunda elektrikli şofbenden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edremit ilçesindeki bir evin banyosunda elektrikli şofbenden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Camivasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede gece saatlerinde yangın çıktı. 3 araçla kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, dairenin banyosunda bulunan elektrikli şofbenden çıkan yangına müdahale etti. Yangın, evin diğer odalarına sıçramadan kontrol altına alınırken, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkan apartman sakinleri, yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı ve elektrik şirketi ekipleri bir süre binada çalışma yaptı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.