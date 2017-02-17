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Elektrikte 'belge'siz işçi çalışamayacak

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Elektrikte 'belge'siz işçi çalışamayacak
Enerji Bakanı Albayrak'ın tüketici memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda elektrik dağıtım sektöründe çalışan kişilere bundan böyle 'mesleki yeterlilik belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik şirketlerinin tüketici memnuniyetini arttırmaları konusunda yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyor. Bu konuda önemli bir adım daha atılıyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), 'mesleki yeterlilik belgesi' verecek.
 
HİZMET KALİTESİ ARTAR
Bu sayede çalışanların güvenliği sağlanırken, eğitimli çalışanlar sayesinde de tüketicinin daha kaliteli hizmet alması hedefleniyor. Yetkililer, ELDER'in belge vermesiyle birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler grubunda yer alan elektrik dağıtım sektöründe belgeli işgücünün oluşturulması için önemli bir adım atılacağını belirtti. Ayrıca sektörde sağlıklı bir iş ortamının olması, doğru iş güvenliği ekipmanları ve mesleki yeterliliğe sahip çalışanların yer almasının hem çalışanların güvenliğini sağlamak hem de sunulan hizmetin daha da kaliteli olması bakımından önem taşıdığına dikkat çekiyor. 

4 MESLEĞİ KAPSAYACAK
Özelleştirmenin ardından 21 dağıtım bölgesine ayrılan elektrik dağıtım sektörünün çatı kuruluşu olan ELDER, yeni yayımlanan 6 mesleğin yeterlilikleriyle ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu'na ve TÜRKAK'a kapsam genişletme başvurusu yapacak. ELDER, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanacak Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu Sözleşmesi’nin (YBK) ardından ‘Elektrik Dağıtım İşletme Bakım Görevlisi’, ‘Endeks Okuma Görevlisi’, ‘Röle Görevlisi’ ve ‘SCADA Operatörü’ olmak üzere 4 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisine sahip olacak.

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Bakan Albayrak'tan 'Karne Uygulaması' 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik şirketlerine, “tüketici memnuniyeti” için karne uygulamasını başlatmıştı. Buna göre 21 dağıtım bölgesindeki tüm elektrik şirketlerine müşteri memnuniyeti, çağrı merkezleri, fiyatlar ve altyapıyı kapsayan tüm konularda yükümlülükler getirildi. Dağıtım firmaları anketler sonucunda kendilerine sunulan karnelerdeki eksik ve sorunlu alanlarda iyileştirme sağlamazlarsa, yasal yaptırımlar devreye giriyor.  

Kaynak: Akşam Gazetesi

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