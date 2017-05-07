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Eleşkirt Belediyespor Kuruluyor

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Eleşkirt Belediyespor Kuruluyor
Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, yeni sezonda Eleşkirt Belediyespor için çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, "Gençleri spora yönlendireceğiz"...

Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, yeni sezonda Eleşkirt Belediyespor için çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, "Gençleri spora yönlendireceğiz" dedi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Erkan Kösedağ ve Eleşkirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sebahattin Güzel, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'yı makamında ziyaret ederek, Eleşkirt ilçesinde spor adına yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarete ASKF Başkan Yardımcısı Abdullah Atilla'da eşlik etti.

Eleşkirt'in genç nüfus oranının yüksek olduğunu dile getiren Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, " Bizim genç nüfus potansiyelini olumlu işlere yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için sizlerle birlikte ortak adımlar atalım. Eleşkirt Belediye Spor'u yeniden canlandırarak, gençlerimizin spora yönlenmelerine yönelik çalışmalar yapalım. İlk etapta futbol olmak üzere diğer branşları gözden geçirelim. Bende eski bir sporcuyum. Sizlerle beraber Eleşkirt ilçesinde güzel işler yapacağız inşallah" dedi.

Ziyareti memnuniyet verici bulduğunu söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ise " Başkanımız Eleşkirt ilçesinde sportif faaliyetlerin başlaması için gereken desteği vereceğini söyledi. İlimizde Taşlıçay ve Eleşkirt dışında tüm ilçelerimizde spor kulüplerimiz faal bir şekilde çalışıyor. Bizlerin en önemli destekçileri yerel yönetimler. İnşallah Taşlıçay ilçemizi de uygun bir zamanda ziyaret ederek onlarında spor konusunda gerekli adımları atmasını talep edeceğiz. İnanıyorum ki her iki ilçemizde önümüzdeki sezon yerel liglere katılım gösterecektir. " dedi

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