Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı

Ağrı'nın Eleşkirt Belediyesinin organizasyonu ve hayırsever iş adamı Adem Kılıç'ın finansörlüğünde bir grup kadın umreye gönderildi.

Ağrı'nın Eleşkirt Belediyesinin organizasyonu ve hayırsever iş adamı Adem Kılıç'ın finansörlüğünde bir grup kadın umreye gönderildi.

Eleşkirt Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, bugün kutsal bir görevi yerine getirmek için toplandıklarını belirterek, "Hepinizin huzurunda bu hayırlı organizasyona finansörlük yapan değerli iş adamı Adem Kılıç Beyefendiye, aylarca organizasyonu koordine eden Sayın Belediye Başkanımız Sebahattin Sarı ve ekibine teşekkür ediyorum. Değerli iş adamımızın bu hizmeti her türlü takdirin üzerindedir. Kutsal topraklarda ülkemizin birliği, dirliği ve selameti için dua edin. Rabbim yolunuzu açık etsin. Sağ salim dönmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

İş adamı Adem Kılıç ise, "Değerli anneler, ablalar, bacılar, hepinizin huzurunda Rabbime binlerce kez şükrediyorum, bana sizlerin dualarını almayı nasip ettiği için. Yine huzurunuzda bu hayırlı işi ifa etmemde bana çok büyük destekte bulunan Belediye Başkanımız Sebahattin Sarı ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ise, hayırsever iş adamına bu güzel hizmetinden dolayı ilçe halkı adına teşekkür ederek, "Bu hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum. Organizasyonumuza katılan Kaymakamımız Sayın Recep Öztürk'e teşekkür ediyorum. Değerli annelerimiz, ablalarımız hayırlısıyla gidip dönün inşallah" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kadınlar dualarla umreye uğurlandı.