  • BIST 88.531
  • Altın 143,219
  • Dolar 3,6013
  • Euro 3,7821
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı

» »
Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı
Ağrı'nın Eleşkirt Belediyesinin organizasyonu ve hayırsever iş adamı Adem Kılıç'ın finansörlüğünde bir grup kadın umreye gönderildi.

Ağrı'nın Eleşkirt Belediyesinin organizasyonu ve hayırsever iş adamı Adem Kılıç'ın finansörlüğünde bir grup kadın umreye gönderildi.

Eleşkirt Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, bugün kutsal bir görevi yerine getirmek için toplandıklarını belirterek, "Hepinizin huzurunda bu hayırlı organizasyona finansörlük yapan değerli iş adamı Adem Kılıç Beyefendiye, aylarca organizasyonu koordine eden Sayın Belediye Başkanımız Sebahattin Sarı ve ekibine teşekkür ediyorum. Değerli iş adamımızın bu hizmeti her türlü takdirin üzerindedir. Kutsal topraklarda ülkemizin birliği, dirliği ve selameti için dua edin. Rabbim yolunuzu açık etsin. Sağ salim dönmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

İş adamı Adem Kılıç ise, "Değerli anneler, ablalar, bacılar, hepinizin huzurunda Rabbime binlerce kez şükrediyorum, bana sizlerin dualarını almayı nasip ettiği için. Yine huzurunuzda bu hayırlı işi ifa etmemde bana çok büyük destekte bulunan Belediye Başkanımız Sebahattin Sarı ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ise, hayırsever iş adamına bu güzel hizmetinden dolayı ilçe halkı adına teşekkür ederek, "Bu hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum. Organizasyonumuza katılan Kaymakamımız Sayın Recep Öztürk'e teşekkür ediyorum. Değerli annelerimiz, ablalarımız hayırlısıyla gidip dönün inşallah" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kadınlar dualarla umreye uğurlandı.

Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı

Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı

Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı

Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da 25 Şubat’ta Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 17:38
  • Eleşkirtli Kadınlar Umreye Uğurlandı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Daşdelen, “Hocalı Katliamının Üstünden Bin Yılda Geçse Unutulmayacaktır”22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Hayvan Hastanesi’nin Açılışını Yaptı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Antalya’da Balıkesir’i Temsil Edecekler22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Başkan Öz’den, Başkan Kayda’ya Taziye Ziyareti22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Perşembe Pazarı Esnafına Müjdeli Haber22 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti