Eli Bıçaklı Gaspçı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bankaya para yatırmak isterken kişinin boğazına bıçak dayayarak 300 lira gasp eden 36 yaşındaki Muhammet D,polis tarafından...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bankaya para yatırmak isterken kişinin boğazına bıçak dayayarak 300 lira gasp eden 36 yaşındaki Muhammet D,polis tarafından kısa sürede yakalandı.Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bankaya para yatırmaya giden vatandaşın boğazına bıçak dayayan kar maskeli gaspçı, vatandaşın üzerindeki 300 lirayı alarak olay yerinden koşarak kaçtı. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait 38 güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler üzerinden yola çıkan ekipler çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurdu. Ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin Muhammet D. (36) olduğunu belirledi.

Asayiş Büro ekipleri Muhammet D'nin evine yapılan operasyonda, olayda kullanılan bıçak ve kar maskesi bulundu. Gözaltına alınan Muhammet D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı gasp" suçlamasıyla tutuklandı.