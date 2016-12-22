Elif Beyza'dan acı haber geldi

Yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve hastalığı nedeniyle eğitimine ara veren üniversite öğrencisi Elif Beyza Düz'den acı haber geldi

Lösemi hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören Elif Beyza Düz, Ankara’da özel bir hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Anne ve babasının kolları arasında hayatını kaybeden Elif Beyza Düz'ün dudaklarından dökülen son cümle ise Kelime-i Tevhit oldu.

SİNOP YASA BOĞULDU

Elif Beyza Düz'ün ölüm haberi Sinop'ta büyük üzüntüye neden oldu. İlik nakli bekleyen Elif Beyza Düz'ün hastalığı sonrası arkadaşları seferber olmuş ve çeşitli kampanyalar düzenlenmişti. İlik nakli için çok sayıda Sinoplu kan örneği vermişti. Hastalığının ilk devresinde yaklaşık 6 ay Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde kalan Elif Beyza Düz'ün tedavisine Ankara’da özel bir hastanede devam ediliyordu. Elif Beyza Düz, öğlen namazı sonrası Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.