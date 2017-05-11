Elimi de gövdemi de taşın altına koyarım

Efsane Başkan İsmail Uyanık, Samsunspor için elini her zaman taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi

TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURMUŞTU

Samsunspor’un Süper Lig'de geçirdiği başarılı sezonlara damgasını vuran efsane Başkan İsmail Uyanık, gelecek için umutlu konuştu. Kendisinden sonra Samsunspor’un beklenen ve arzu edilen başarıları yakalayamadığı ve Samsunspor taraftarının da kendilerini özlemle beklediği yönündeki bir soruya cevap veren İsmail Uyanık, “Samsunspor için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bu sadece başkanlık olarak değil, bir şirketin icra kurulu, yönetimi gibi geniş katılımlı bir organizasyon da olabilir” dedi.

"PARAYLA BAŞARILI OLAMAZSINIZ"

Samsunspor’u kendi ayakları üzerinde durabilecek projeler için çalıştığını da ifade eden Başkan İsmail Uyanık, kulübün kurtuluş reçetesinin kendi öz kaynakları ve alt yapısı olduğunu ifade etti. Parayla başarı yakalanamayacağını dile getiren efsane başkan İsmail Uyanık, “Dışarıdan her sene onlarca oyuncu alarak bu çarkı döndürmek imkansız. Kalıcı başarılar da elde etmek mümkün değil. Alt yapımızdan oyuncu çıkararak sağlam temeller üzerine bir yapı oluşturarak başarılı olabiliriz. Bunun üzerinde çalışmalıyız” diye konuştu.

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