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Elitaş: "Elinde Çamurla Gezen Kılıçdaroğlu, Çamur Adam Moduna Girmiştir"

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Elitaş: "Elinde Çamurla Gezen Kılıçdaroğlu, Çamur Adam Moduna Girmiştir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "O gösterdiği kağıt parçası...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "O gösterdiği kağıt parçası Albaraka Türk ile Halk Bankası arasındaki döviz transferi. Elinde çamurla gezen Kılıçdaroğlu artık çamur adam moduna girmiştir" dedi.

Tapu ve Kodastro 11. Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreninde konuşan Elitaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ana muhalefet partisinin görevinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası ortamda başını öne eğmek olmadığını söyleyen Elitaş, "Üzülüyorum, ana muhalefet partisi genel başkanı FETÖ operasyonuyla bir kasetle geldi iktidarına, şimdi de FETÖ'nün taşeronu olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına akrabaları vasıtasıyla belgelerde sahtekarlık yaparak, belgeyi çarpıtarak onu karalamaya, uluslararası ortamda küçük düşürmeye, Türkiye Cumhuriyeti'ni başı öne eğik hale getirmek için hedef gösteriyor. Ana muhalefet partisinin görevi bu olmaz. Ana muhalefet partisi, ihanet partisi görevlisi gibi görev yapmakla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlara yapılmış büyük bir haksızlıktır. 2 hafta önce grup toplantısında elinde 2 tane kağıt parçası salladı, "Cumhurbaşkanının akrabaları, yakınları Türkiye'den başka ülkelere döviz transfer ediyor, sen mi millisin ben mi milliyim" diye iddialı bir açıklamada bulundu. Sayın cumhurbaşkanı dedi ki "Eğer benim akrabalarım ben, çocuklarım yurt dışına o dediğin tarihlerde para transfer ettiysek görevi bırakıyorum, sen gereğini yapacak mısın?" dedi. Arkadaş, "Belgeler geliyor, belgelerle konuşacağım" dedi. Getirdi, 4-5 tane kağıdın olması gerekirken kalabalık bir dosya getirdi. O dosyada bir şirketin ana sözleşmesini, ticaret sicilinde yazılan sözleşmesini 10-15 sayfa bir taraftan İngilizcesi, diğer taraftan Türkçesi, öbür taraftan noter tasdikli belgesiyle çıkmış 45 sayfaya. Bir şirketin ana sözleşmesini, ticari faaliyetlerinin bulunduğu belgeyi sanki bir sırmış gibi, arkasında karanlık işler varmış gibi aktarmak ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışacak bir iş değil" dedi.

"Elinde çamurla gezen Kılıçdaroğlu artık çamur adam moduna girmiştir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgelerin Albaraka Türk ile Halk Bankası arasındaki döviz transferi olduğunu ifade eden Elitaş, "O gösterdiği kağıt parçası Albaraka Türk ile Halk Bankası arasındaki döviz transferi. Hesap uzmanıyım diyen Kılıçdaroğlu, hesap uzmanını unuttuğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nu da unutmuş. Belgede tahribat yaparak aslı, astarı olmayan şekilde ifade ederek Kılıçdaroğlu belgede sahtekarlık yapmıştır. Elinde çamurla gezen Kılıçdaroğlu, çamur adam moduna girmiştir" diye konuştu.

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