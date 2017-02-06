Elite World, Sevgililer Gününe Hazır

Van'ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, Sevgililer Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamladı.

Van'ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, Sevgililer Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamladı.

Neo klasik mimarinin saray mimarisiyle buluştuğu Elite World Van Hotel, "14 Şubat Sevgililer Günü" hazırlıklarını tamamladı. Tepe Ocakbaşı Restoranda Sevgililer Gününe özel bir program hazırladıklarını belirten Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Elite World ailesi olarak tüm sevgililere güzel bir gece yaşatmak için Tepe Ocakbaşı Restoranda güzel bir program hazırladık. Van'ın muhteşem şehir manzarasını izleyebileceğiniz Elite World Van Hotelde, özel olarak hazırlanmış Sevgililer Günü menüsünün ardından Fasıl Grubu, aşk şarkıları ile sizlere eşsiz dakikalar yaşatacak" dedi.

Fasıl grubu, zengin Sevgililer Günü menüsü ile lezzetli yemekler eşliğinde keyifli vakit yaşatacak Sevgiler Günü paket fiyatının kişi başı 90 TL olduğunu ifade eden Aksoy, rezervasyon ve detaylı bilgi için www.eliteworldvan.com internet sitesi ya da 0432 484 11 11 numaralı telefondan iletişime geçilebileceğini söyledi.