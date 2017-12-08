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Eller, Kudüs İçin Duaya Açıldı

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Eller, Kudüs İçin Duaya Açıldı
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından Kudüs ve Mescid-i Aksa için "dua" programı düzenlendi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından Kudüs ve Mescid-i Aksa için "dua" programı düzenlendi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamasının ardından tepkiler tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de devam ediyor. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından Hunat Cami'nde Cuma namazının ardından "Kudüs ve Mescid-i Aksa için dua programı düzenlendi. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yapılan duanın ardından grup İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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