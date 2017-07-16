Ellerinde Bayrak Minareye Çıktılar, Selaya Eşlik Ettiler

Hain darbe girişiminin yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de selalar okundu.

Hain darbe girişiminin yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de selalar okundu. İzmirliler ellerinde bayrakla minareye çıkarak selaya eşlik etti.

15 Temmuz'da FETÖ mensuplarının hain darbe girişimi gecesi olduğu gibi bu yıl da saatler 00.13'ü gösterdiğinde İzmir'de de selalar okundu. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşların toplandığı Konak Meydanındaki Yalı Camii'nin minaresinin şerefesine ellerindeki Türk bayraklarıyla çıkan İzmirliler okunan selaya eşlik etti. Vatandaşlar, gecenin karanlığında parlayan ay yıldızlı bayraklarla güzel görüntüler oluşturdu.