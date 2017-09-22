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Elma Hasadı Sancılı Başladı

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Elma Hasadı Sancılı Başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 bin dekar alanda yetiştirilen elmanın hasadı sancılı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 bin dekar alanda yetiştirilen elmanın hasadı sancılı başladı. Çiftçinin yüzü ne fiyatlardan, ne de rekolteden güldü.

Çeltikçi köyünde elma yetiştiriciliği yapan Kayapınar Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Ertek, elmanın hem fiyatta hem de rekolte de yüzlerini güldürmediğini söyledi. Rekolte yüzde 40'lara kadar düşerken, kilosunun ise 85 kuruş olduğunu belirten Ertuğrul Ertek, "Aşırı sıcaklar sebebiyle erken olgunlaşan elmalar dökülmeye başladı. Rüzgar, yağmur sebebiyle elmaları yerden topluyoruz. Elma dalında 85 kuruş. Bize dal maliyeti 1 liraya tekabül ediyor. Ziraat odaları ve tarım müdürlükleri bunu görsünler" dedi.

Rekoltenin düştüğünü aktaran Ertek, "Mahsulün yarısı yere gidiyor. Üstünde kalan birinci sınıf meyve olsa da karşılığını alamıyoruz. Elmada biraz olsun rekabet var, armut dalında kalacak diye düşünüyoruz, arayıp soran yok. Sonumuz ne olur bilmiyoruz. Çiftçinin bankalara borçları var. Bazılarına erteleme çıktı, ama bize yok. Dolu hasarımız var. Yağışlar, sıcaklık ve dolu verimi, güzelliği, kaliteyi düşürdü. Mazot 5 lira, gübre malum, söylemeye dilim varmıyor, ilaçlar her sene yüzde 20 zamlanıyor. Bir işçinin maliyeti 75 lira. Elmanın en az 1,5 lira olması lazım. Belki satılmayacak, dökülecek. Yazık, günah" diye konuştu.

Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu ise, "Hasadın yüzde 50 gibi eksik olması, elma fiyatlarının düşük olması bizi mağdur ediyor. Bizim maliyetimiz zaten 1 lira. Çiftçi olarak şu an para kazanamıyoruz. Rekolte düşük. 55-60 ton toplanan bir bahçeden bugün 25-30 ton elma toplanıyor. Bu da ilaç maliyetini ancak çıkarıyor. Tüccar gelmiyor, fiyatlar düşük oluyor. 85 kuruşa elma satılıyor. Maliyeti 1 lira. Bize hamallık kalıyor" dedi.

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