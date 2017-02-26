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Elmander: "Derbiyi Kazanacağımıza İnanıyorum"

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Elmander: "Derbiyi Kazanacağımıza İnanıyorum"
Galatasaray'ın eski oyuncularından Johan Elmander, Beşiktaş maçı ilişkin yaptığı açıklamada, "Derbiyi kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Johan Elmander, Beşiktaş maçı ilişkin yaptığı açıklamada, "Derbiyi kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncularından Johan Elmander, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Arena tarihindeki ilk Beşiktaş maçında Galatasaray'ın son dakikadaki galibiyet golünü atan Johan Elmander, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçtaki o anı asla unutamadığını belirterek, "İnanılmaz bir maçtı, son dakikada attığımız golden dolayı herkes çok mutlu olmuştu. Golün ardından köşe bayrağında tüm takım bir araya geldik, birbirimize sarılıyorduk. O golü daha sonra defalarca izledim, her defasında aynı mutluluğu hissediyorum; hala tüylerim diken diken oluyor. Tamamen dolu bir stadyumda tüm takım arkadaşlarımla o sevinci yaşamak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"Harika bir takımdık"

O sezon derbilerde rakiplerine kurdukları büyük üstünlük hakkında da konuşan İsveçli futbolcu, "Harika bir takımdık, bunu hissedebiliyorduk; herkes birbiri için mücadele ediyordu. Bunu bilmek ve her şeyi takım olarak yapmak, sahada size her zaman ekstra bir güç verir. Biz de hep kazanmak isteyen, mücadeleyi asla bırakmayan çok iyi oyunculara sahiptik. Bence bu tip galibiyetlerin sırrı da buydu" dedi.

"Derbilerde "şanslı adam" bendim belki"

Aynı sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atarak kulüp tarihinde önemli bir yer edinen Elmander, "Ben her maça aynı konsantrasyon ve mantaliteyle hazırlanırım. Sahada sürekli %100'ümü vermek için mücadele ederim. Derbilerde, "şanslı adam" bendim belki. Büyük maçların havası, atmosferi farklı oluyor; ama tabii ki o karşılaşmalarda attığım goller beni çok mutlu ediyordu" sözleriyle bu başarısını mütevazı bir şekilde değerlendirdi.

"Arena'daki atmosferi özledim"

Galatasaray formasıyla 61 resmi mücadeleye çıkan Johan Elmander, Arena'daki atmosferi özlediğini anlatarak, "Orada geçirdiğim iki sezon boyunca bize hep büyük destek verildi, neredeyse her maçı tamamen dolu tribünler önünde oynadık. İnanılmazdı. Özellikle büyük maçlarda o koca kalabalığın bizimle beraber olduğunu hissetmek harikaydı" sözleriyle o günleri hatırladı.

"İlk andan itibaren her şey özeldi"

İsveçli için Galatasaray'ın yeri ise her zaman ayrı, "Galatasaray'ın benim hayatımda farklı bir yeri var; kulüp için oynamayı çok seviyordum. Galatasaray'ı halen çok seviyorum" sözleriyle kulübün kendisi adına önemini vurgulayan Elmander, "İlk andan itibaren yaşadığım her şey özeldi. Stadyum, taraftarlar, kulüpteki her anım, etrafımda bulunan tüm insanlar İnanılmazdı. Daha önce söylediğim gibi; Galatasaray, benim kalbimde olan bir kulüp. Sosyal medyada o özel sevgilerini hissediyorum, bu benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu sevgi, hayatım boyunca benimle olacak" diye konuştu.

"Benim için bir numara Galatasaray"

Galatasaray'a Beşiktaş maçı öncesinde başarılar dileyen İsveçli futbolcu, "Türkiye'deki tüm kulüplere büyük saygım var; ama benim için bir numara Galatasaray! Ümit ederim, Arena'ya gelen taraftarlar, her zamanki gibi takımlarına destek olarak evlerine üç puanın mutluluğuyla dönecek. Her ne kadar zor bir maç olsa da, kazanacağımıza inanıyorum" derken yakın zamanda Türk Telekom Arena'ya gelerek bir maç izlemek ve çok sevdiği Galatasaray taraftarıyla tekrar kucaklaşmak istediğini sözlerine ekledi.

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