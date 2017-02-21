  • BIST 88.588
  • Altın 144,100
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Elmander İflasın Eşiğinde

» »
Elmander İflasın Eşiğinde
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Johan Elmander, açtığı güzellik enstitüsü sebebiyle iflasa gidiyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Johan Elmander, açtığı güzellik enstitüsü sebebiyle iflasa gidiyor.

Elmander ve eşinin, İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'ta açtıkları Güzellik Enstitüsü'nün bu seneki zararı 2,5 milyon Euro. Daha önce Galatasaray'da oynayan İsveç milli takım futbolcusu Elmander, "İş hayatı futbol oynamaya benzemiyor, çok riskli. 2013 yılında açtığımız güzellik enstitüsü için büyük riske girdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Futboldan kazandığım paranın yüzde 80'i gitti" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Süper Lig20 Şubat 2017 Pazartesi 21:03
  • Büyükşehir Gaziantepspor Metin Diyadin İstifa Etti20 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
  • Filede Derbi Fenerbahçe’nin20 Şubat 2017 Pazartesi 20:38
  • Spor Toto Süper Lig20 Şubat 2017 Pazartesi 20:13
  • Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 2-1 Mağlup Oldukları Yeni Malatyaspor Maçı Sonrası İstifa Ettiğini Açıkladı.20 Şubat 2017 Pazartesi 19:53
  • Tff 1. Lig20 Şubat 2017 Pazartesi 19:43
  • Tff 1. Lig20 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • Karabüklü Bayan Boksörler Madalyalarla Döndü20 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
  • Özköylü: "Özkalfa’ya Hakkımı Helal Etmiyorum"20 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Giresunspor, Elazığspor Hazırlıklarına Başladı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti