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Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da Sözleşme İmzaladı

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Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da Sözleşme İmzaladı
Evkur Yeni Malatyaspor'da Arjantinli forvet Emanuel Dening ile bir yıllığına resmi sözleşme imzalandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Arjantinli forvet Emanuel Dening ile bir yıllığına resmi sözleşme imzalandı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından San Martin'de forma giyen santrfor Emanuel Dening'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın hazırladığı rapor doğrultusunda Arjantinli forvet Emanuel Dening ile 25 Haziran'da ön sözleşme imzalanmıştı. Dening'in Türkiye'ye gelmesi ile birlikte tecrübeli futbolcu ile 1 yıllığına resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın hazırladığı rapor doğrultusunda nokta transferler yaptıklarını belirterek ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. 1,76 metre boyunda olan 29 yaşındaki Arjantinli santrafor son olarak Club Atletico San Martin takımında forma giydi. Club Atlético San Martn forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol kaydeden Emanuel Dening'in 2'de asisti bulunuyor. Dening, bu sezon 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da Sözleşme İmzaladı

Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da Sözleşme İmzaladı

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