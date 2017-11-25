Embriyo Aşısı İle Tekrarlayan Düşükler Tarih Olabilir

9 kez tüp bebek başarısızlığı yaşayan bir kadın Türkiye'de çok yaygın kullanılmayan embriyo aşısı yöntemiyle gebe kalıp, sağlıklı bir çocuk...

9 kez tüp bebek başarısızlığı yaşayan bir kadın Türkiye'de çok yaygın kullanılmayan embriyo aşısı yöntemiyle gebe kalıp, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde sıklıkla kullanılıp olumlu sonuçlar alınan embriyo aşısı yöntemi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez bir hastaya uygulandı. 9 kez tüp bebek başarısızlığı yaşayan genç kadın, embriyo aşısı yöntemi sayesinde gebe kalarak sağlıklı birçok dünyaya getirdi.

Embriyo aşısının tekrarlayan düşük ve tüp bebek başarısızlığı üzerindeki önemine değinen Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tüp bebek tedavisinde embriyo aşısı yönteminin çok önemli olduğunu söyledi. Tüp bebek başarısını etkileyen faktörlerden bir tanesinin yumurtanın kalitesi ve rahim duvarlarının sağlamlığı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çoksüer, yumurta ile rahim zarı arasındaki iletişimin iyi olmasının başarıyı ciddi oranda arttırdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Çoksüer, "Bu embriyo aşısında ise biz burada hem yumurtanın kalitesini arttırarak hem de rahim zarı ile embriyo arasındaki iletişimi arttırarak başarıyı sağlayabiliyoruz. Bu tür hastalarda özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında ve tekrarlayan düşükleri olan hastalarda yeni bir umut ışığı olmaya başlamıştır. Bütün Avrupa ülkelerinde embriyo aşısı, özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ve tekrarlayan düşüklerde rutin olarak kullanılmaktadır. Biz de kendi kliniğimizde ve Güneydoğu Bölgesi'nde ilk kez bu yöntemi kullandık. Bu hastalarda özellikle tüp bebek başarısızlıklarında embriyo aşısını rutin olarak kullanıyoruz" dedi.

"Güneydoğu'da ilk kez uygulandı"

9 defa tüp bebek başarısızlığı yaşayan hastada çok önemli geri dönüş aldıklarını dile getiren Doç. Dr. Çoksüer, şöyle konuştu:

"Bizim 9 defa tüp bebek başarısızlığından sonra uyguladığımız bir hastada şu anda çok güzel sonuçlar alınarak doğan bir bebeğimiz var. Aile mutlu sona ulaştı embriyo aşısı ile. Kliniğimizdeki gözlemlerimize baktığımız zaman çok sayıda hastamıza rutin olarak uyguluyoruz ve başarı oranlarının ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu da bizim için embriyo aşısının tüp bebek başarısının artmasında yeni bir umut ışığı olacağını gösteriyor. Biz bu yumurtaların, embriyoların kalitesini arttırıyoruz. Böylece daha iyi bir embriyo elde etmeyi amaçlıyoruz. Diğer bir hedefimiz ise hem embriyo hem de rahim zarı arasındaki iletişimi arttırarak daha iyi bir tutunma gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun sayesinde tabi ki gebelik oranlarında artış olduğunu görmekteyiz. Bu yöntem ileriki dönemlerde daha pozitif sonuçlar doğuracaktır. Artık tüp bebek başarısızlığı olan veya tekrarlayan düşüklerde bu uygulamayı yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu uygulamalarla daha pozitif sonuçlar elde edilir. Bu uygulama Türkiye'den son yıllarda yapılmaya başlandı. Fakat Avrupa'daki merkezlerde bu tür hastalara rutin olarak uygulanıyor. Türkiye'de çok yaygın değil, bunların bilimsel yayınlarını takip etmek çok önemli. Biz de kendi kliniğimizde bunu kullanıyoruz. Hastalarımız uygulamadan biz de başarı oranından memnunuz. Kliniğimizde ve Güneydoğu bölgesinde ilk kez bu yöntemi kullandık."