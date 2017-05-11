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Emcelli Biberini Genç Kuşak Yaşatmaya Çalışıyor

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Emcelli Biberini Genç Kuşak Yaşatmaya Çalışıyor
Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesinin ünlü biberleri genç kuşak tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesinin ünlü biberleri genç kuşak tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Acılığı ve lezzetiyle ünlü biberler yaklaşık 150 yıldır organik olarak yetiştiriliyor.

Emcelli Mahallesinde yaklaşık 150 yıldan bu yana organik olarak yetiştirilen Emcelli Biberlerinin ekildiği alanların son yıllarda üzüm bağlarına çevrilmesiyle daralma yaşandığı öğrenildi.

Emcelli Mahallesi gençleri atalarından kalma acılığı ve tatlılığı ile ünlü biberlerine sahip çıkıyorlar. Emcelli Mahallesinden Nurullah Akbay, "Bizim biberlerimiz kendine has bir acılığı ve tadı bulunmakta. Biberlerimizi atalarımız yetiştirdiği biberlerin tohumlarından almaktayız ve bu güne kadar organik tohumla yetiştirmekteyiz. Sarıgöl, Alaşehir, Eşme ve Buldan ilçeleri bizim Emcelli Biberlerini pazarlarda aramakta. Biber yetiştirenlerin sayıları azaldı. Biber alanları üzüm bağı oldu. Mahallede iki üç kişi ata yadigarı olan Emcelli biberlerini yaşatmak için, biberlerimizin fidelerini yetiştirerek yaşatmaya çalışıyoruz. Biberlerimizin fideleri anında tükenmekte. Bilenler alarak bahçelerini dikmekte." dedi.

Emcelli Mahallesinin gençleri GDO'su değişmeyen biberlerin yaşatılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

Emcelli Biberini Genç Kuşak Yaşatmaya Çalışıyor

Emcelli Biberini Genç Kuşak Yaşatmaya Çalışıyor

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