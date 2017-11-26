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'Emek varsa, söz de var'

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'Emek varsa, söz de var'
CHP Kadın Kolları Başkanı Aykut, kadına yönelik şiddetin acımasızca devam ettiğine dikkat çekerek, "Kadın-Erkek eşitsizliğini savunanlara her yerde itiraz edeceğiz. Emeğimiz varsa söz hakkımızda olmalıdır" dedi

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Kadına Şiddete Hayır' mitinginde açıklama yapan CHP Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Güllü Aykut, 25 Kasım tarihinin 'kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü' olarak kabul edildiğini anımsattı.

Tüm dünyada acımasızca kadına şiddetin devam ettiğini söyleyen CHP'li Aykut, "Kadınlara sadece eşleri veya aile bireyleri tarafından değil, devletler tarafından da şiddet uygulamaktadır. Ülkemizde kadına yönelik şiddet konusunda devlet tarafından yapılan çalışmalar hiçbir yaraya merhem  olmamıştır" dedi. 

"Ülkemizde kadın cinayetlerinde taciz, tecavüz vakalarında, cinsel istismar suçlarında her geçen gün geçtikçe yaşanan artışın sorumlusu 'kadın düşmanı' politikalarıdır" diyen Aykut, "Biz kadınlar yıllardır kadına yönelik şiddetin münferit değil, sistematik olduğunu ve kaynağının erkek egemen sisteminden aldığını söylüyoruz. Eşitsizliğe karşı var olduğumuzu her yerde itiraz etmekte ve kararlı olduğumuzu bir kez daha haykırmaktayız. Emeğimiz varsa söz hakkımızda olmalıdır. Emeğimizi değersizleştirmeye çalışanlara karşı sesimizi, sözümüzü ve isyanımızı birleştirerek, cevap veriyoruz; 'Umut Var, Biz Varız" diye konuştu. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE 

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