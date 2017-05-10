Emeklerinin Karşılığını Alamayan Üretici Baklayı Tarlada Bıraktı

İzmir'deki bakla üreticisi fiyatlardan dolayı bu yılda umduğunu bulamazken, üreticiler maliyetin altında kalması nedeniyle tarladan ürünlerini bile toplamıyor.

İzmir'deki bakla üreticisi fiyatlardan dolayı bu yılda umduğunu bulamazken, üreticiler maliyetin altında kalması nedeniyle tarladan ürünlerini bile toplamıyor.

Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'ndeki bakla üreticisi, fiyatlardan bu yıl da istediğini alamadı. Pazarlarda kilogram fiyatı 2 lira ile 2 buçuk lira arasında değişen fiyatlar, üreticinin maliyetlerini karşılamadı. Bazı üreticilerse ürünlerini tarladan bile toplamayarak çürümeye terk etti. Hiçbir şey kazandırmayan baklanın talep görmediğini belirten üreticiler, böyle giderse bakla üretimi için gelecek yıl ekim yapmayacaklarını söyledi.

Ürünün İstanbul halinde 5 lira, Ankara, Bursa ve İzmir hallerinde 3 lira civarında seyrettiği öğrenilirken, Kurucuova yakınlarındaki yaklaşık 8 dönümlük arazisinde bakla yetiştiren İsmail Telci, tarlada 8 kişi günlük işçi yevmiyesinin 60 lira olduğunu ifade etti. Telci, "Bugün ürün rekoltesine göre toplamda 500-600 kilo civarında bakla toplarız. Şu an pazarda kaça satılacağını bilemiyorum. 60 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulduğunu duydum. 1 lira olsa bile 600 lira yapar. 8 kişinin yevmiyesi 480 lira yapar. Biz bu işte sadece emeğimizi kurtarmış oluyoruz. Toplasak bir türlü toplamasak başka türlü" dedi.