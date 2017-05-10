  • BIST 95.184
  • Altın 141,709
  • Dolar 3,6011
  • Euro 3,9140
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 20 °C

Emeklerinin Karşılığını Alamayan Üretici Baklayı Tarlada Bıraktı

» »
Emeklerinin Karşılığını Alamayan Üretici Baklayı Tarlada Bıraktı
İzmir'deki bakla üreticisi fiyatlardan dolayı bu yılda umduğunu bulamazken, üreticiler maliyetin altında kalması nedeniyle tarladan ürünlerini bile toplamıyor.

İzmir'deki bakla üreticisi fiyatlardan dolayı bu yılda umduğunu bulamazken, üreticiler maliyetin altında kalması nedeniyle tarladan ürünlerini bile toplamıyor.

Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'ndeki bakla üreticisi, fiyatlardan bu yıl da istediğini alamadı. Pazarlarda kilogram fiyatı 2 lira ile 2 buçuk lira arasında değişen fiyatlar, üreticinin maliyetlerini karşılamadı. Bazı üreticilerse ürünlerini tarladan bile toplamayarak çürümeye terk etti. Hiçbir şey kazandırmayan baklanın talep görmediğini belirten üreticiler, böyle giderse bakla üretimi için gelecek yıl ekim yapmayacaklarını söyledi.

Ürünün İstanbul halinde 5 lira, Ankara, Bursa ve İzmir hallerinde 3 lira civarında seyrettiği öğrenilirken, Kurucuova yakınlarındaki yaklaşık 8 dönümlük arazisinde bakla yetiştiren İsmail Telci, tarlada 8 kişi günlük işçi yevmiyesinin 60 lira olduğunu ifade etti. Telci, "Bugün ürün rekoltesine göre toplamda 500-600 kilo civarında bakla toplarız. Şu an pazarda kaça satılacağını bilemiyorum. 60 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulduğunu duydum. 1 lira olsa bile 600 lira yapar. 8 kişinin yevmiyesi 480 lira yapar. Biz bu işte sadece emeğimizi kurtarmış oluyoruz. Toplasak bir türlü toplamasak başka türlü" dedi.

Emeklerinin Karşılığını Alamayan Üretici Baklayı Tarlada Bıraktı

Emeklerinin Karşılığını Alamayan Üretici Baklayı Tarlada Bıraktı

Emeklerinin Karşılığını Alamayan Üretici Baklayı Tarlada Bıraktı

Emeklerinin Karşılığını Alamayan Üretici Baklayı Tarlada Bıraktı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilişim Otoritesi Idc’den Tav Bilişim’e Ödül10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:08
  • Kubilay Özerkan Tampf’nin Yeni Başkanı Oldu10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:58
  • Daire Fiyatına Konaklara Büyük İlgi10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:13
  • Elfi Gayrimenkul Başarısını Kupa İle Taçlandırdı10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:53
  • Borsa Güne Düşüşle Başladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:33
  • Aile İstatistikleri Açıklandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:33
  • Trabzon’dan Japonya’ya Somon Balığı İhraç Edilecek10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:28
  • Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri Açıklandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:13
  • Serbest Piyasada Döviz Fiyatları10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:23
  • Borsa Günü Yükselişle Tamamladı09 Mayıs 2017 Salı 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti