Emekli Albay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, her sabah beslediği güvercinleri beslemeye giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden emekli Albay Selahattin Ünsal...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, her sabah beslediği güvercinleri beslemeye giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden emekli Albay Selahattin Ünsal (80), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Her sabah fırınlardan bayat ekmek toplayarak sahildeki güvercinleri beslenmeyi iş edinen ve güvercinleri beslemeye giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Emekli Albay Selahattin Ünsal (80), ikindi namazını müteakip Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen emekli albayın cenazesine ailesi, yakınları, asker arkadaşları ve sevenleri katıldı. Emekli albayın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.

"Hayvansever biriydi"

Cenaze törenine katılan ve babası gibi emekli albay olan Cahit Ünsal, babasını son yolculuğa uğurlarken yaptığı açıklamada duygularına hakim olamadı. Babasının yardımsever biri olduğunu vurgulayan Ünsal, "Her şeyini bizlere, evlatlarına, Türk ordusuna verdi. 35 sene ordusu için çalıştı ondan sonra da bize çalıştı. Biz ona bir şey yapamadık buna fırsat vermedi" dedi.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Tersane yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki emekli Albay Selahattin Ünsal, her sabah fırınlardan bayat ekmek toplayarak sahildeki güvercinleri besliyordu. Güvercinleri beslemek için evinden çıkan Ünsal'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada Alaybey'den Bostanlı yönüne seyir halinde olan Hakan A. yönetimindeki 35 PA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmasının etkisiyle yola savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.