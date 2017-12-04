Emekli Doktor Eğitime 2 Yılda 1 Milyon Lira Bağışladı

Şanlıurfalı eğitim gönüllüsü emekli doktor Saadet Özdemir, Şanlıurfa'nın eğitim altyapısına katkı sunmak amacıyla 2 yılda 1 milyon lira bağışta...

Şanlıurfalı eğitim gönüllüsü emekli doktor Saadet Özdemir, Şanlıurfa'nın eğitim altyapısına katkı sunmak amacıyla 2 yılda 1 milyon lira bağışta bulundu.

Daha önce de eğitime yaptığı maddi katkılarla gündeme gelen emekli Dr. Saadet Özdemir ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen bağış protokolüne Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan imza attı. Eğitim gönüllüsü Dr. Saadet Özdemir'i makamında kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın eğitimdeki fiziki altyapısını 2019 yılına kadar sorunsuz hale getirmeyi amaçladıklarını ve bunun için maddi durumu iyi olan tüm Şanlıurfalıların elini taşın altına koyması çağrısına destek veren ilk isim olan Dr. Saadet Özdemir'e teşekkür etti. Bu örnek davranışından dolayı Dr. Saadet Özdemir'in adı, Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yapılan bir okula verildi. İstanbul'da yaşayan Dr. Saadet Özdemir, eğitime katkı sağlamanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, hayatı boyunca eğitime imkanı nispetinde katkıda bulunmaya çalıştığını söyledi. Özdemir, imkanı olan herkesin kendi memleketinde eğitime katkı sunmasını beklediğini söyledi.

Doktorluğun yanı sıra iktisat eğitimi alan ve yazarlıkla uğraşan Özdemir, iki yıl önce de Şanlıurfa'da eğitime 500 bin Türk Lirası bağışta bulunmuş, bu bağışıyla babası Hacı Abdurrahman Özdemir'in adını bir okula vererek yaşatmıştı.