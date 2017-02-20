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Emekli Eğitimciden Çevre İncelemesi

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Emekli Eğitimciden Çevre İncelemesi
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1961 yılında kurutulmaya başlanan Simav Gölü'nün durumu incelenerek, bölgenin problemleri ve çözüm yolları ile ilgili...

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1961 yılında kurutulmaya başlanan Simav Gölü'nün durumu incelenerek, bölgenin problemleri ve çözüm yolları ile ilgili görüşler ortaya konulmuştu.

Göl kıyısındaki Naşa beldesi doğumlu, emekli Fen Bilgisi öğretmeni Hasan Sarpaşan, kurutulan göl arazisinin tarım yapmaya elverişli olduğunu, verimin ilk yıllarda çok yüksek olmasına rağmen, son 35 yılda ekim ve hasat sonucu topraktaki minarelerin azaldığını, verimin düştüğünü ifade etti.

Simav-Demirci yolunun 25'inci kilometresindeki bin 400 rakımlı tepeden, Simav gölünü gözlemleyen Sarpaşan, "Simav gölü, çevresindeki Gümüşsu, Çaysimav, Gölköy, Çitgöl, Naşa, Yeşilova, Güney, Akdağ, Bahtıllı ve Efir'de yaşayan çiftçilerin uzun yıllar geçim kapısı oldu. Ancak yıllarca tarım çalışması yapılan göl arazisindeki verim ciddi boyutlarda düştüğü gibi, iklimi de olumsuz yönde etkiliyor. Bazı yıllarda yağışların fazla olmasıyla göl arazisinin ortasındaki çukur alan yağmur sularıyla doluyor ve binlerce dekar tarım arazisi sular altında kalıyor. Ülkemizin en önemli ekosistemlerinden biri olan sulak alanlara örnek olabilecek Simav gölü, 57 yıl önceki eski haline dönmeyi bekliyor. 18 bin 500 dekarlık Simav göl arazisinde organize sera yapmaya elverişli alanlarında olduğu unutulmamalı. Simav'ın doğal güzelliğinin yanı sıra ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacak Simav gölü için el ele verelim" dedi. (MEİ-EFE)

Emekli Eğitimciden Çevre İncelemesi

Emekli Eğitimciden Çevre İncelemesi

Emekli Eğitimciden Çevre İncelemesi

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