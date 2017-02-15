Emekli Hava Tabip Tuğgeneral Aslan Toprağa Verildi

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Emekli Hava Tabip Tuğgeneral Çetin Aslan, düzenlenen askeri törenle toprağa...

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Emekli Hava Tabip Tuğgeneral Çetin Aslan, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Lüleburgaz'da 80 yaşındaki hayatını kaybeden Hava Tabip Tuğgeneral Çetin Aslan için Sokollu Mehmet Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Piyade Albay Tamer Nazmi Sezen ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak'ın da katıldığı askeri törenle Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu top aracına konuldu. Çetin Aslan'ın cenazesi Lüleburgaz yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Eskişehir'de bulunan Hava Hastanesi'nin 1982-83 yıllarında 1 No'lu Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkezi Başkanlığını da yapan Aslan, daha sonra Eskişehir Hava Hastanesi'nin baştabipliğini de yapmıştı.