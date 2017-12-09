Emekli Maaşını Çalan Kapkaççılar Yakalandı

Gaziantep'te bir vatandaşın 3 aylık emekli maaşını çalan kapkaç şüphelisi 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Mevlana mahallesinde meydana gelmişti. 3 aylık emekli maaşını çeken vatandaşın parasını çalan D.A ve M.K isimli iki şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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