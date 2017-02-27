  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C

Emekli Müezzinin İlginç Hobisi

» »
Emekli Müezzinin İlginç Hobisi
Amasya'da yaşayan emekli müezzin Ömer Gökyar, bir süredir tadilatta olan uzun yıllar görev yaptığı Sultan II. Bayezid Camisi'nin yeniden hizmete açılacağı...

Amasya'da yaşayan emekli müezzin Ömer Gökyar, bir süredir tadilatta olan uzun yıllar görev yaptığı Sultan II. Bayezid Camisi'nin yeniden hizmete açılacağı günü adeta iple çekiyor. Nedeniyse 20 yılı aşkın süredir camide cenaze namazları kılınanları günü gününe yazdığı defterine yeni isimleri eklemek.

Şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camisi'nde görev yaparken ölenlerin isimlerini deftere yazmaya başladığını ve bu ilginç alışkanlığını emekli olduktan sonra da devam ettirdiğini belirten emekli müezzin Gökyar, geçen yıl tadilat nedeniyle ibadete kapatılan caminin avlusunda bir yandan tespih satarken öte yandan da süren restorasyon çalışmaları takip ediyor.

"Ölmezsem devam edeceğim"

Ara verdiği cenazeleri kaydetme alışkanlığını sürdürmek isteyen evli ve 3 çocuk babası 69 yaşındaki Gökyar, "İnşallah ömrümüz olursa cami açıldıktan sonra yine yazacağız. Ölmezsem devam edeceğim" dedi.

Önceki defterleri çalındı

1997 yılından bu yana her yıl 150'nin üzerinde ölen kişinin bilgilerini yazmasına rağmen önceki defterlerinin çalınmasına üzülen Ömer Gökyar, yakınlarını kaybedenlerin de gelip defterlerini incelediklerini anlattı.

Emekli imam Mehmet Ali Aydemir de yıllardır birlikte mesai yaptığı arkadaşının sıra dışı defterini görenlerin şaşırdığını söyledi.

Emekli Müezzinin İlginç Hobisi

Emekli Müezzinin İlginç Hobisi

Emekli Müezzinin İlginç Hobisi

Emekli Müezzinin İlginç Hobisi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Reis" Filminin Galası Yoğun Katılımla Yapıldı26 Şubat 2017 Pazar 22:28
  • Eski Enerji Bakan Yıldız: "Daha Önce De Sistemin Tek Bir İrade Tarafından Yönetilmesini İsteyenler Oldu"26 Şubat 2017 Pazar 21:38
  • Karabük’te Keçi Kurtarma Operasyonu26 Şubat 2017 Pazar 21:33
  • Gaziantep’te “Gençler Geleceğine Karar Veriyor” Paneli26 Şubat 2017 Pazar 20:13
  • Deniz Baykal Denizli’de Partilileriyle Bir Araya Geldi26 Şubat 2017 Pazar 18:23
  • Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı’nda Alanya Tanıtımı Yapıldı26 Şubat 2017 Pazar 18:13
  • Enver Yazıcı Ebediyete Uğurlandı26 Şubat 2017 Pazar 17:48
  • Eğitimlerini Tamamlayan Suriyeli Polisler Ülkelerine Gönderildi26 Şubat 2017 Pazar 17:38
  • İşitme Engelliler İçin ‘Evet’ Dediler26 Şubat 2017 Pazar 17:23
  • Alanya’da Öğrencilere Ygs Provası26 Şubat 2017 Pazar 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti