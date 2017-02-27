Emekli Müezzinin İlginç Hobisi

Amasya'da yaşayan emekli müezzin Ömer Gökyar, bir süredir tadilatta olan uzun yıllar görev yaptığı Sultan II. Bayezid Camisi'nin yeniden hizmete açılacağı...

Amasya'da yaşayan emekli müezzin Ömer Gökyar, bir süredir tadilatta olan uzun yıllar görev yaptığı Sultan II. Bayezid Camisi'nin yeniden hizmete açılacağı günü adeta iple çekiyor. Nedeniyse 20 yılı aşkın süredir camide cenaze namazları kılınanları günü gününe yazdığı defterine yeni isimleri eklemek.

Şehrin en büyük ibadethanesi olan Sultan II. Bayezid Camisi'nde görev yaparken ölenlerin isimlerini deftere yazmaya başladığını ve bu ilginç alışkanlığını emekli olduktan sonra da devam ettirdiğini belirten emekli müezzin Gökyar, geçen yıl tadilat nedeniyle ibadete kapatılan caminin avlusunda bir yandan tespih satarken öte yandan da süren restorasyon çalışmaları takip ediyor.

"Ölmezsem devam edeceğim"

Ara verdiği cenazeleri kaydetme alışkanlığını sürdürmek isteyen evli ve 3 çocuk babası 69 yaşındaki Gökyar, "İnşallah ömrümüz olursa cami açıldıktan sonra yine yazacağız. Ölmezsem devam edeceğim" dedi.

Önceki defterleri çalındı

1997 yılından bu yana her yıl 150'nin üzerinde ölen kişinin bilgilerini yazmasına rağmen önceki defterlerinin çalınmasına üzülen Ömer Gökyar, yakınlarını kaybedenlerin de gelip defterlerini incelediklerini anlattı.

Emekli imam Mehmet Ali Aydemir de yıllardır birlikte mesai yaptığı arkadaşının sıra dışı defterini görenlerin şaşırdığını söyledi.