Emekli Öğretmen Pazarda Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir emekli öğretmen, semt pazarında bulduğu parayı sahibine ulaştırmak amacıyla polis merkezine teslim etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir emekli öğretmen, semt pazarında bulduğu parayı sahibine ulaştırmak amacıyla polis merkezine teslim etti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında alışverişe çıktığını belirten emekli öğretmen Abdurrahman Beyaz (50), yerde bir miktar para bulduğunu söyledi. Beyaz, etrafa ve pazarcı esnafa para kaybeden olup olmadığını sorduğunu, paranın sahibinin çıkmadığını söyledi.

Beyaz, parayı Tarsus Polis Merkezi Amirliğine getirdi. Polis memurları tarafından karşılanan Beyaz, gösterdiği örnek davranış nedeniyle tebrik edildi. Emekli öğretmen Beyaz, "Polis merkezine gelerek parayı teslim ettim. Memur arkadaşlar tutanak tuttu, sayarak miktarını tespit ettiler. En büyük temennim paranın sahibine bir an önce ulaşmasıdır" dedi.

Polis ekipleri, paranın sahibinin bulunması için çalışma yaparken, miktarı ise açıklamadı.