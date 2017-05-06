  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 15 °C

Emekli Öğretmenler Sinop’u Gezdi

» »
Emekli Öğretmenler Sinop’u Gezdi
Türkiye'nin dört bir tarafından Sinop'a gelen emekli öğretmenler, kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.

Türkiye'nin dört bir tarafından Sinop'a gelen emekli öğretmenler, kentin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.

İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden farklı illerden toplanan kadın emekli öğretmenler Karadeniz'in incisi Sinop'u ziyaret ettiler. Tarihi Cezaevi'ni ziyaret eden emekli öğretmenler yaptığı açıklamalarda, "Sinop Tarihi Cezaevi gerçekten mükemmel. Burayı çok duymuştuk, televizyondan görmüştük ama gelememiştik. Bugün geldik ve iyi ki de geldik diyoruz. Bu tarihi başyapıtı görmeye imkanı olan herkesi davet ediyoruz" dediler.

Emekli Öğretmenler Sinop’u Gezdi

Emekli Öğretmenler Sinop’u Gezdi

Emekli Öğretmenler Sinop’u Gezdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2017 Yılının Son Girişimcilik Kursu 15 Mayıs’ta Açılacak06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:33
  • Mühendis Adayları Kaynaşma Kahvaltısında Buluştu06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:33
  • Muş Ovası Sulama Birliğinin Olağan Toplantısı Yapıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • İstanbul "Sudan Levhalar"a Yansıdı06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Erol Büyükburç’un Kızı Babasını Şarkılarıyla Andı06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Tügva Genel Başkan Yardımcısı Şırnak’ta06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Emekli Öğretmenler Sinop’u Gezdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Harput İçin Bakanlıktan 5 Milyon Liralık Ödenek06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:18
  • Samsun’da Hıdırellez Kutlamaları06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:18
  • Sarıgöllü Çiftçilerden Bereket Duası06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti