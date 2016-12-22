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Emekli Sandığı Kanun Tasarısı, Plan Ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi

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Emekli Sandığı Kanun Tasarısı, Plan Ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun tasarısıyla; emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam yıl üzerinden ikramiye ödenenlere, 30 yılı aşan her hizmet yılı için 7 bin 500 lira ödenme yapılması öngörülüyor.

Belediyelerin ve il özel idareleri iktisadi işletme oluşturmaksızın tarafından yapılan teslimlerde Katma Değer Vergisi alınmaması ifade ediliyor.

50 milyon Türk Lirası sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının ilk altı aylık ödemeleri itibariyle indirim yoluyla telafi edilemeyen Katma Değer Vergisi 6 aylık dönemi izleyen bir yıl içinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunması öngörülüyor. Gemi ve yat damga, harç, banka sigorta muamele vergileri kaldırılıyor.

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