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Emekli Vali Metin, Eşi Ve Kızı Devlet Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Emekli Vali Metin, Eşi Ve Kızı Devlet Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Adana'da kız isteme meselesi yüzünden Denizhan Dener tarafından öldürülen emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen Metin ve kızı Senem Metin'in cenazeleri...

Adana'da kız isteme meselesi yüzünden Denizhan Dener tarafından öldürülen emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen Metin ve kızı Senem Metin'in cenazeleri Hatay'da düzenlenen devlet töreninin ardından toprağa verildi.

Hatay Valiliği'nde düzenlenen devlet töreninde Vali İsmet Metin'in cenazesi Valilik bahçesine getirildi. Burada tören mangası tarafından bayrağa sarılı tabut, valilik önündeki platforma konuldu. Emekli Vali İsmet Metin'in özgeçmişinin okunmasının ardından Kanada'da yaşayan kızı Özlem Metin babasını, annesini ve kız kardeşini anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Özlem Metin babasının memleketini ve memleketinin insanını seven, memleketini düşünen bir devlet adamı olduğundan bahsetti. Metin, sohbetleri, kitapları, hayatının her anı, memleketinin sorunları üzerine düşünmekle ilgili olduğunu kaydederek, "Bizi bu geçen uzun yıllar boyunca yurt dışında her ziyaret geldiğinde gördüğü her şeye, buradan ne öğrenebilirim, bunu nasıl Türkiye'de kullanabiliriz diye düşünerek her şeyi ülkesi için yaptı. O hayatını bu ülkeye adadı" dedi.

Yapılan törenin ardından Vali İsmet Metin'in cenazesi namazın kılınacağı Antakya Mezarlık Kompleksine getirildi. Burada kılınan cenaze namazlarının ardından İsmet Metin, Nurşen Metin ve Senem Metin'in tabutları omuzlara alınarak aynı cenaze aracına konuldu. Ailenin cenazesi gözyaşları arasında Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Vali İsmet Metin'in kızları Özlem ile Didem Metin, Hatay protokolü ve Metin ailesinin yakınları katıldı.

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