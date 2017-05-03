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Emekli Vali Yardımcısının Evinde Kız İsteme Meselesi Kanlı Bitti: 6 Ölü

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Emekli Vali Yardımcısının Evinde Kız İsteme Meselesi Kanlı Bitti: 6 Ölü
Adana'da emekli Vali Yardımcısı İsmet Metin'in evinde kız isteme sırasında yaşanan tartışmada damat adayı 5 kişiyi öldürüp kendi kafasına da sıkarak...

Adana'da emekli Vali Yardımcısı İsmet Metin'in evinde kız isteme sırasında yaşanan tartışmada damat adayı 5 kişiyi öldürüp kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta bulunan 5 katlı Çelik Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, emekli Vali Yardımcısı İsmet Metin'in kızını istemeye gelen kişiler ile çıkan tartışmada damat adayı önce evdeki 5 kişiyi tabanca ile vurup daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise olay yerine geldiğinde evin kapısı kapalı olduğu için durumu CAN-KUR ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen CAN-KUR ekipleri kapıyı kırarak açıp 3'ü kadın 6 kişinin cesediyle karşılaştı.

Ölen kişilerden birinin yatak odasında, birinin evin girişinde birinin odada diğer 3 kişinin ise salonda öldüğü tespit edildi. Ölen üçünün emekli Vali Yardımcısı İsmet Metin, Denizhan Dener ve Gönül Cengiz olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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