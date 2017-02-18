Emekliliğini Davul Zurna İle Kutladı

Zonguldak Belediyesinde yıllardır veznede görev yapan adam emekliliğini davul zurna ile kutladı.

Zonguldak Belediyesinde yıllardır veznede görev yapan adam emekliliğini davul zurna ile kutladı.

Zonguldak Belediyesinde 30 yıldır veznede görev yapan belediyenin sevilen isimlerinden 53 yaşındaki Selman Hendem emekli oldu. Belediye binası önünde toplanan mesai arkadaşları ve sevenleri Selman Hendem'i davul zurna ile uğurladı. Mutluluğunu mesai arkadaşları ile oynayarak kutlayan Hendem "Allah herekse nasip etsin, mutluyum, çalışma ve mesai arkadaşlarımı teşekkür ediyorum" dedi.