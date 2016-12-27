Emekliye İkramiye Var Faiz Yok

Devlette 30 yılın üzerinde hizmeti olan memur emeklilerine ek ikramiye ödenmesini öngören yasada son aşamaya gelindi.

Anayasa Mahkemesi’nin kamuda emekli ikramiyesini 30 yıl ile sınırlandıran yasayı iptal etmesinin ardından hazırlanan ve torba tasarı içinde yer alan düzenleme geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bu hafta içinde yasalaşması beklenen tasarı uyarınca memur emeklilerine 30 yılın üzerindeki hizmetleri için de ikramiye ödenecek. Yani yıllardır bu talepleri için çalmadık kapı bırakmayan i memur emeklileri yılbaşından sonra ikramiyelerine kavuşacak.

Ancak emekli memurlara geriye dönük ikramiyeleri faizsiz ödenecek. Komisyonda kabul edilen tasarıya göre, ödenecek ikramiyelerde alt sınır 100 lira olarak belirlendi. Tasarıda daha önce ödenecek alt sınır “kuruşla ikramiye” olarak nitelendiriliyordu.

Komisyon yoğun tepkiler üzerine emekliye ödenecek en az miktarı kuruş yerine, 100 lira olarak saptadı. Ne var ki devlette 30 yılın üzerindeki hizmetler için ikramiye ödenirken, emekliye faiz ödenmeyecek.

TBMM Komisyonu’nda kabul edilen “Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda memur emeklilerinin beklediği ikramiye de yer alıyor.

Malum, memurların emekli ikramiyeleri en fazla 30 yıl üzerinden hesaplanıyordu. Yani memurlar, 30 yılın üzerinde ne kadar süre görev yaparsa yapsın en çok 30 yılın karşılığında ikramiye alabiliyordu.

Anayasa Mahkemesi, emeklilik ikramiyesini 30 yıl ile sınırlandıran bu düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bunun üzerine çok sayıda memur emeklisi 30 yılın üzerindeki hizmetleri için de ikramiye ödenmesine yönelik dava açtı. Mahkemeler emeklinin bu talebini haklı bularak, ikramiye ödenmesine ilişkin karar aldı.

Mahkemeler ayrıca ikramiyelerin kamu çalışanının emekli olduğu tarihten itibaren işletilecek gecikme faizi ile birlikte ödenmesini hükmetti. Davaların emekli lehine sonuçlanması üzerine Hükümet bu konuda yasa tasarısı hazırladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen tasarıya göre, ikramiye hesaplanırken, memurun emekli olduğu tarihteki katsayı ve koşullar dikkate alınacak. Yani kamu çalışanı emekli olduğu tarihteki katsayılar üzerinden ikramiye alabilecek.

Emekli olduğu tarihten bugüne kadar geçen süre için gecikme faizi işletilmeyecek. Oysa yerel mahkemeler ikramiyelerin emekli olunan tarihten itibaren işletilecek faizi ile birlikte ödenmesine karar vermişti. Komisyondan geçen düzenlemede mahkemelerin bu kararı yer almadı. Tasarıda, sadece fark için başvuru yapılan tarihten itibaren faiz öngörülüyor.

Komisyonda yapılan değişikliğe göre, 30 yılı aşan her hizmet yılı için yapılacak ödeme 50 liradan az olmayacak. Yine ödenecek toplam ikramiye en az 100 lira olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapan ancak dava açmayanların başvuruları da yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.

Kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan memur emeklileri bir yanda yıllar sonra hak ettiği ikramiyeye kavuşmanın sevincini, diğer yanda gecikme faizi ödenmemesinin burukluğunu yaşıyor.

Yine de yeni yılda ek ikramiyelerini alacak olmaları onlar adına kazanım.

Darısı yıllardır intibak düzenlemesi bekleyen 2000 sonrası işçi ve Bağ-Kur emeklilerine. Artık bu konuda yasal bir düzenleme yapmanın zamanı geldi, hatta geçti bile. Nedense Hükümet bu konudaki talepleri yerine getirmiyor, hem de söz vermesine karşın.