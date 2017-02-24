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Emekliye 'promosyon' uyarısı

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Emekliye 'promosyon' uyarısı
Çalışma Bakanı Dr. Müezzinoğlu, "Emekli maaşı promosyon ödemeleri için bankaya otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı alma ve hesap açma şartı kaldırıldı" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı"nda emeklilerin promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeklilere promosyon ödemelerinin şartları konusundaki soruya karşılık da Bakan Dr. Müezzinoğlu, emeklilere şu duyuruyu yaptı: "Emekliler, bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün(Dün) gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum.' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, önceki akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla emekli maaşı promosyon ödemeleri için bankaya otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı alma ve hesap açma şartı kaldırıldı" dedi.

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