Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 14 İşçi Alınacak

Geçtiğimiz günlerde varlık fonuna devredilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da bulunan tesislerine 152 işçi...

Geçtiğimiz günlerde varlık fonuna devredilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da bulunan tesislerine 152 işçi personel alınması için ilgili mercilerden gerekli izinlerin alındığını duyurdu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ikisi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü mezunu, on ikisi ise Lise ve dengi okul Kimya bölümü mezunu olmak üzere 14 proses işçisi alacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan 152 işçi personel için başvuru şartları ve başvuru tarihleri 28 Eylül Perşembe günü İŞKUR tarafından açıklanacak.